“対策班”が特養老人ホーム調査 感染確認の中学 当面休校 福岡
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29日、26人の新型コロナウイルスの感染が確認された福岡・北九州市で、クラスター対策班が特別養護老人ホームの調査を行った。
この1週間に69人の感染が確認された北九州市。
これまでに12人の職員や入所者が感染した北九州市八幡西区の特別養護老人ホームでは、30日午後、国のクラスター対策班が調査にあたった。
また、男子生徒1人の感染が確認された中学校では、防護服を着た作業員が入念に消毒作業を行っていた。
教育委員会は校舎を閉鎖し、当面、臨時休校するとしている。
北九州市では、いったん再開していた博物館など119の施設を31日から再び休館するなど、屋内型のすべての公共施設を、6月18日まで臨時休館する。
（FNNプライムオンライン5月30日掲載。元記事はこちら）
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