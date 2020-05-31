四国で早くも梅雨入り 北海道 季節外れ32.5度記録
Newsfrom Japan社会 暮らし
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
31日は、四国地方で梅雨入りが発表された。
一方、北海道は連日の季節外れの暑さで、道内の31の地点で真夏日になった。
31日は、梅雨前線の影響で、西日本を中心に広い範囲で雨が降った。
このうち四国では、この先1週間も、曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁は、30日の九州南部に続き、四国が梅雨入りしたとみられると発表した。
2019年に比べて26日早く、四国が5月に梅雨入りするのは、2013年以来7年ぶり。
一方、北海道では30日に引き続き、真夏の暑さになり、32.5度を観測した足寄町(あしょろちょう)は、全国で最も暑くなった。
また、帯広市でも32.2度を観測するなど、道内31の地点で真夏日になった。
北海道では、6月1日も、北見市で真夏日が予想されるなど、この暑さが続く見通しで、熱中症や体調管理に十分な注意が必要となる。
（FNNプライムオンライン5月31日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]