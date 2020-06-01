全面解除で動物園に家族連れ 北海道
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緊急事態宣言の解除を受け、北海道内の休業要請が6月1日に全て解除され、動物園や商業施設が営業を再開した。
新型コロナウイルスの感染拡大で、北海道では、4月20日から商業施設などに休業要請が出されていた。
休業要請は段階的に解除されていたが、継続していた施設も1日に全て解除され、旭川市の旭山動物園には、早速、家族連れが訪れている。
来園者「動物園やるって調べて知っていたので、娘もずっと楽しみにしていた」、「クマちゃん見たい!」
大規模な商業施設やスポーツクラブなども、営業を再開している。
北海道では、再開する事業者や利用者に、感染防止策の徹底を呼びかけている。
（FNNプライムオンライン6月1日掲載。元記事はこちら）
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