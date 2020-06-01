鴨川シーワールド 営業再開　千葉県在住者限定で

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千葉・鴨川市の「鴨川シーワールド」が、1カ月ぶりに営業を再開した。

鴨川シーワールドは、新型コロナウイルスの影響で、およそ1カ月間休業していたが、緊急事態宣言の解除を受け、1日から営業を再開した。

来場者「やっぱりシャチのショーが楽しみで来ています」、「楽しいですね。子どもも久しぶりだったので、すごく食い入るように見ています」

当面、来場者は、千葉県在住者に限定され、入館時の検温やマスク着用のほか、シャチやイルカなどのパフォーマンスを見る屋外の会場では、座席の間隔を空けるなどの感染防止対策がとられている。

（FNNプライムオンライン6月1日掲載。元記事はこちら）

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