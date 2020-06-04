北九州市では新たに5人 クラスター対策班が調査
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福岡県内では3日、北九州市と福岡市であわせて6人が、新型コロナウイルスに新たに感染したことがわかった。
北九州市では3日、5人の感染が確認された。
このうち60代の女性は、八幡西区の新王子病院に送迎バスで通っていて、5月31日に感染が判明した女性と同じバスに乗ったことがあるという。
病院ではこのほか、通院患者2人と医療スタッフ2人の感染もすでに確認されていて、3日、国のクラスター対策班が調査に入っている。
これまでに男子生徒2人の感染が確認されていた小倉北区の思永中学校でも、新たに生徒1人の感染が判明した。
また、福岡市では5月14日以来、20日ぶりに新規の感染者1人が確認されている。
（FNNプライムオンライン6月4日掲載。元記事はこちら）
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