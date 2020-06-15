スイカ初競りにも影響 甘みは十分 北海道
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北海道・当麻町の特産品「でんすけすいか」の初競りが、15日朝、札幌市で行われた。
2019年は1玉70万円の最高値がつけられたが、2020年は新型コロナウイルスの影響で、1玉10万円で競り落とされた。
でんすけすいかの初競りは、2019年に札幌市で、特別サイズの物に1玉70万円の最高値がつけられたが、2020年は、新型コロナウイルスの影響で大きなイベントを控えようと、普通サイズのものが出品され、1玉10万円で競り落とされた。
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2020年は、4月から5月にかけての低温の影響で、例年よりやや出荷が遅れているものの、甘みは十分で、7月には出荷のピークを迎えるという。
（FNNプライムオンライン6月15日掲載。元記事はこちら）
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