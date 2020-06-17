東京で新たに27人感染　「夜の街」10人 会食出席者も

Newsfrom Japan





東京都は16日、新たに27人が新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表した。

30代以下が7割以上で、夜の街の関係者の感染も複数確認された。

都内で16日、新たに感染が確認されたのは27人で、濃厚接触者が11人、感染経路不明が16人だった。

20代が14人、30代が7人のほか、夜の街の関係者の感染は10人で、ホストクラブのホストや客、キャバクラの従業員などで、全員新宿エリアの店の関係者だった。

また、16日、新たに感染が確認された30代の女性は、8人が参加した会食に出席していたという。

この会食に参加した20代の男性と40代の女性の感染が15日に確認されるなど、これまであわせて4人の感染が確認されている。

（FNNプライムオンライン6月17日掲載。元記事はこちら）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]