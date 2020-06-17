東京で新たに27人感染 「夜の街」10人 会食出席者も
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東京都は16日、新たに27人が新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表した。
30代以下が7割以上で、夜の街の関係者の感染も複数確認された。
都内で16日、新たに感染が確認されたのは27人で、濃厚接触者が11人、感染経路不明が16人だった。
20代が14人、30代が7人のほか、夜の街の関係者の感染は10人で、ホストクラブのホストや客、キャバクラの従業員などで、全員新宿エリアの店の関係者だった。
また、16日、新たに感染が確認された30代の女性は、8人が参加した会食に出席していたという。
この会食に参加した20代の男性と40代の女性の感染が15日に確認されるなど、これまであわせて4人の感染が確認されている。
（FNNプライムオンライン6月17日掲載。元記事はこちら）
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