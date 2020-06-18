【速報】河井克行前法相・案里議員 逮捕　公職選挙法 買収の疑い

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2019年の参議院選挙をめぐり、河井克行前法相(57)と妻の案里議員(46)が、地元議員らに、現金およそ2,570万円を配った公職選挙法の買収の疑いで、18日午後、東京地検特捜部などに逮捕された。

公職選挙法の買収の疑いで逮捕されたのは、前法相で衆議院議員の河井克行容疑者と、妻で参議院議員の河井案里容疑者。

2人は共謀して、案里容疑者が初当選した2019年7月の参院選をめぐり、票の取りまとめを依頼する目的で、地元議員ら5人に、あわせて170万円を配ったほか、克行容疑者は単独で、地元議員ら91人に対して、およそ2,400万円を配って買収した疑いが持たれている。

これまでに、克行容疑者、案里容疑者とも、買収行為を否定しているが、特捜部などは、17日に国会が閉会したことを受けて、2人の逮捕にふみ切り、今後、関係先の捜索を進め、実態解明を進める。

（FNNプライムオンライン6月18日掲載。元記事はこちら）

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