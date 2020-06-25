千葉で震度5弱 津波なし 気象庁会見へ
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25日午前4時47分ごろ、千葉県で震度5弱を観測する地震があった。
この地震による津波の心配はない。
気象庁によると、震度5弱を観測したのは、千葉・旭市で、震度4を観測したのが、銚子市、成田市、茨城・取手市、鹿嶋市など。
また、関東地方を中心に、広い範囲で震度3から震度1を観測した。
震源は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推測される。
この地震による津波の心配はない。
警察や消防などによると、これまでにけが人などの情報は入っていないという。
また、地震の影響で、JR総武本線と東金線が運転を見合わせている。
気象庁は、このあと午前6時50分から、今回の地震の特徴などについて記者会見を行う予定。
（FNNプライムオンライン6月25日掲載。元記事はこちら）
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