新型コロナ 世界の死者数50万人に　感染者数は1000万人超

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新型コロナウイルスによる世界の死者数は50万人に達し、感染者数は1,000万人を超えた。

アメリカのジョンズ・ホプキンズ大学の集計によると、新型コロナウイルスの世界の死者数は、日本時間の29日朝、50万人に達した。

感染者の累計は、28日に1,000万人を超えた。

100万人を超えたのが4月2日だったことから、3カ月足らずで、感染者数は10倍にまで膨れ上がったことになる。

世界の感染者数は、500万人を超えてからは、増えるペースが加速している。

世界で最も多い250万人以上の感染者が出ているアメリカは、ここ最近、一日の新規感染者数が、過去最多を更新する日が相次いでいて、感染者の急増に歯止めがかかっていない。

（FNNプライムオンライン6月29日掲載。元記事はこちら）

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