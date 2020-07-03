東京都 124人新型コロナ感染 2日連続で100人超
Newsfrom Japan社会 暮らし 医療・健康
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
東京都で、新たに124人が新型コロナウイルスに感染したことがわかった。
2日に続き、2日連続で、緊急事態宣言解除後の最多を更新。
東京都で3日、新たに124人が新型コロナウイルスに感染したことがわかった。
このうち、20代・30代が7割を占めている。
また、濃厚接触が84人、感染経路調査中が40人で、関係者によると124人のうち58人が、夜の街関連での感染とみられていて、新宿で50人、池袋で7人という。
都内の新たな感染者は、2日連続で100人を超え、2日の107人に続き、2日連続で緊急事態宣言解除後の最多を更新した。
小池都知事「グラスをみんなで飲み回すとか、おちょこを飲み回すとか、小さなことだが、それがウイルスをうつすこともある。感染拡大防止策に利用者の側としてのご協力もお願いしたい」
（FNNプライムオンライン7月3日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]