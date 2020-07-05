東京都知事選挙　候補者らが最後の訴え

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5日の投票日を前に、東京都知事選挙の候補者らは、最後の訴えを行った。

山本太郎氏(45)は、新型コロナ対策で「総額15兆円を捻出し、10万円を給付する」と訴えた。

小池百合子氏(67)は、「ずっと公務優先でやってきた。コロナと戦うのが一番の責務」と述べた。

宇都宮健児氏(73)は、「PCR検査の数を増やす。経済効率よりも命や人権」と呼びかけた。

小野泰輔氏(46)は、「正確な情報を出して、どこが危ないのかを正確にお届けする」と主張した。

立花孝志氏(52)は2日、「飲食店などに被害の規模に応じた補償をやらなければならない」と訴えた。

このほか、七海ひろこ氏(35、撤退表明)、桜井誠氏(48)、込山洋氏(46)、竹本秀之氏(64)、西本誠氏(33)、関口安弘氏(68)、押越清悦氏(61)、服部修氏(46)、斉藤健一郎氏(39)、後藤輝樹氏(37)、沢紫臣氏(44)、市川浩司氏(58)、石井均氏(55)、長沢育弘氏(34)、牛尾和恵氏(33)、平塚正幸氏(38)、内藤久遠氏(63)が立候補している(届け出順)。

都知事選挙の投票時間は、5日午前7時から午後8時までで、即日開票される。

（FNNプライムオンライン7月5日掲載。元記事はこちら）

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