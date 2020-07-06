東京 新型コロナウイルス感染者 4日連続で100人超 関東地方で160人
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東京都の新型コロナウイルスの感染者が、4日連続で100人を上回った。
5日、都内で感染が確認されたのは111人で、このうち濃厚接触者は58人、感染経路不明は53人だった。
感染者の中では、20代と30代が6割以上を占め、およそ4割が夜の街の関係者だった。
また、荒川区の介護老人保健施設で、新たに70代から100歳以上の女性入所者7人が感染していることがわかり、この施設での感染者は28人にのぼった。
一方、埼玉県では、クラスターが起きているキャバクラの客を含めた21人の感染が判明したほか、神奈川県で20人、千葉県で7人、栃木県で1人の感染が確認された。
5日、関東地方で感染が確認されたのは、あわせて160人だった。
（FNNプライムオンライン7月6日掲載。元記事はこちら）
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