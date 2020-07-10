名物おかみ遺体で発見 大分で川に流された家族3人の捜索続く
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大分・由布市では、この豪雨で行方不明になっていた家族4人のうち、1人の死亡が確認された。
ほかの3人の行方は不明で、10日も捜索活動が行われている。
行方不明者の捜索が続く、大分市の大分川。
上流の花合野川で流されて行方不明となっていた4人のうち、9日、渡辺登志美さん(81)の死亡が確認された。
湯平温泉旅館組合長・新開勝さん「すごくにぎやかで、湯平でいうと有名なおかみ。歌がかかると踊ったり、芸達者な有名なおばあちゃんでした」
渡辺さんは、観光地である由布市湯布院町の湯平温泉で旅館を経営していて、地元でも名物おかみだったという。
また、一緒に流された娘の渡辺由美さんと由美さんの夫の知己さん、孫の健太さんの行方は、10日午前11時半現在もわかっていない。
午後から再び雨が降る予報で、懸命の捜索が続けられている。
（FNNプライムオンライン7月10日掲載。元記事はこちら）
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