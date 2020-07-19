「財政・金融政策実施し続ける」 新型コロナ対応でG20声明
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G20(主要20カ国・地域)の財務相と中央銀行総裁がビデオ会議を開き、新型コロナウイルスへの対応について、「財政・金融政策は、必要な限り実施し続ける」などとする声明を発表した。
会議には、日本から麻生財務相と日銀の黒田総裁が参加した。
終了後に発表された声明では、世界経済は「パンデミックの影響などで、2020年は急激に縮小する」うえ、不確実性が高く、より大きな下方リスクにさらされていると指摘している。
一方で、「経済が徐々に再開し、政策行動の効果が顕在化することにより、今後回復していくことが見込まれる」との認識を共有したほか、「財政・金融政策は、補完的な形で必要な限り実施され続ける」との文言が盛り込まれた。
（FNNプライムオンライン7月19日掲載。元記事はこちら）
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