「財政・金融政策実施し続ける」　新型コロナ対応でG20声明

Newsfrom Japan





G20(主要20カ国・地域)の財務相と中央銀行総裁がビデオ会議を開き、新型コロナウイルスへの対応について、「財政・金融政策は、必要な限り実施し続ける」などとする声明を発表した。

会議には、日本から麻生財務相と日銀の黒田総裁が参加した。

終了後に発表された声明では、世界経済は「パンデミックの影響などで、2020年は急激に縮小する」うえ、不確実性が高く、より大きな下方リスクにさらされていると指摘している。

一方で、「経済が徐々に再開し、政策行動の効果が顕在化することにより、今後回復していくことが見込まれる」との認識を共有したほか、「財政・金融政策は、補完的な形で必要な限り実施され続ける」との文言が盛り込まれた。

（FNNプライムオンライン7月19日掲載。元記事はこちら）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]