28日全国で981人感染　各地で急増「GoTo」不安

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「暮らしのソレ! から」。

29日、東京で新たに、250人の感染が確認されました。

これで、都内の新規感染者は、21日連続で100人を超えました。

28日の全国の感染者数は、981人。

大阪、京都、愛知、岐阜、沖縄などが、過去最多となりました。

死亡者数は1,002人となり、29日も沖縄では新規感染者が44人にのぼり、過去最多となりましたが、28日の21人から倍増しています。

そして、愛知でも159人以上、そのうち名古屋市は、93人の感染が確認されています。

29日も各地で感染者数が増加すれば、全国の感染者数が1,000人を超える可能性もあります。

そして「Go Toトラベル」キャンペーンが始まって、29日でちょうど1週間になりますが、本当にこのまま続けて大丈夫なのでしょうか。

（FNNプライムオンライン7月29日掲載。元記事はこちら）

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