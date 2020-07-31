31日東京株式市場終値 大幅に続落 629円23銭安の2万1710円00銭
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31日の東京株式市場は、多くの銘柄で売り注文が優勢となり、日経平均株価は大幅に続落、下げ幅は600円を超えた。
31日の東京株式市場は、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、日米欧の景気の先行き不安があらためて強まり、多くの銘柄で売り注文が先行した。
また、外国為替市場で、1ドル104円台前半と、およそ4カ月ぶりの円高水準になったことも相場の重しとなり、日経平均株価は大幅に続落、下げ幅は600円を超え、およそ1カ月ぶりに節目の2万2,000円を割り込んだ。
31日の終値は、30日に比べ、629円23銭安い、2万1,710円00銭、TOPIX(東証株価指数)は、1,496.06だった。
（FNNプライムオンライン7月31日掲載。元記事はこちら）
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