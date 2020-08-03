3日東京株式市場終値　485円38銭高の2万2195円38銭で取引終了

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8月3日の東京株式市場は、7月31日より、485円38銭高い、2万2,195円38銭で取引を終えた。

3日の取引について、水戸証券 投資情報部長・門馬且康氏の解説です。

週明けの日経平均株価は、大幅反発で始まった。

アップルなど、アメリカIT大手の好決算を背景に前週末の米国株式市場が上昇し、投資家心理の悪化に歯止めがかかった。

また、一時、為替市場で1ドル=106円台半ばまで円安・ドル高が進むと、輸出採算の改善期待から、日経平均株価は上げ幅を広げ、東証33業種中、空運を除いたすべての業種で上昇。

後場になって上げ幅は拡大し、さらに上値を試す展開となった。

大引けの日経平均株価は、485円38銭高い、2万2,195円38銭、今日の高値圏で取引を終了した。

今週は、米国ISM製造業および非製造業景況指数、週末は雇用統計などが発表されるうえ、国内では1,300社余りの決算発表が予定されており、重要な週となるとみられる。

（FNNプライムオンライン8月3日掲載。元記事はこちら）

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