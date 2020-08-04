“徴用工訴訟”現金化手続き進む　日本製鉄「即時抗告行う予定」

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いわゆる徴用工をめぐる訴訟で、韓国最高裁に賠償を命じられた日本製鉄の資産の「現金化」に向けた手続きが、また進んだ。

2018年10月に、韓国最高裁が当時の新日鉄住金、現在の日本製鉄に賠償を命じた、いわゆる徴用工訴訟の判決を受け、韓国の裁判所は、日本製鉄が韓国内で保有する株式の差し押さえ手続きを進めてきた。

4日午前0時に、関連書類が日本製鉄側に届いたと見なす「公示送達」の効力が発生し、日本製鉄から11日までに抗告がない場合、差し押さえが確定する。

これに対し、日本製鉄は4日未明、「即時抗告を行う予定だ」とコメントを出した。

即時抗告が棄却された場合、日本製鉄側の意見を聞く手続きなどを経て、早ければ年末にも売却命令が出る見通し。

1965年の日韓請求権協定で、解決済みとの立場の日本政府は、現金化されれば対抗措置を取る方針。

（FNNプライムオンライン8月4日掲載。元記事はこちら）

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