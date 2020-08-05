国会の早期召集 与党が拒否 安倍首相「しっかり相談して対応」
Newsfrom Japan政治・外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
与野党の国対委員長が4日、国会内で会談し、与党側は、野党側が求める臨時国会の早期召集を拒否した。
自民党の森山国対委員長は、立憲民主党の安住国対委員長と会談し、臨時国会の早期召集は「難しい」と伝えた。
議論は平行線で、5日、あらためて協議する。
立憲・安住国対委員長「国会を開け、開かないで、入り口でこんなにバリケードを張ってる総理大臣、初めて見たね。情けないの一言ですよ」
安倍首相「臨時国会については、コロナ対策を含め、諸課題を整理したうえで、与党としっかり相談して対応していきたい」
与党は、日本とイギリスの経済連携協定が大筋合意した場合には、承認手続きなどのための臨時国会を、10月以降に召集することを検討している。
（FNNプライムオンライン8月5日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]