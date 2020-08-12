危険な暑さ 12日も警戒 関東全域に「熱中症アラート」
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11日は、群馬県と埼玉県で、全国で2020年初めて、最高気温が40度を超えた。
12日も、関東などを中心に、危険な暑さが予想されている。
11日は関東を中心に危険な暑さになり、最高気温は、群馬・伊勢崎市と桐生市で40.5度、埼玉・鳩山町で40.2度と、全国で2020年初めて40度を超えた。
最高気温が35度以上の猛暑日地点は230地点で、2020年最多となった。
この危険な暑さは、12日も関東や東海を中心に続く見込みで、最高気温は静岡市で38度、山梨・甲府市で37度と予想されている。
関東全域、山梨県と長野県に「熱中症警戒アラート」が発表されているほか、北海道から沖縄には「高温注意情報」が発表されていて、熱中症に厳重な警戒が必要となる。
（FNNプライムオンライン8月12日掲載。元記事はこちら）
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