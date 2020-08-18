米大統領選 トランプ氏はリアルに集会 接戦州で火花
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民主党大会がオンラインで行われているアメリカ・ウィスコンシン州には、トランプ大統領自身が直接入り、集会を開いた。
トランプ大統領「ミシェル・オバマ氏の録画されたスピーチを聞きたいのか? 彼女はウィスコンシン州に来るべきだ」
ウィスコンシン州は、前回の大統領選で、トランプ候補が僅差で競り勝った接戦州で、絶対に死守する構え。
民主党のハリス氏が副大統領候補の指名受諾演説をオンラインで行う19日には、ペンス副大統領本人が現地に投入される。
今回も地元は、党関係者ら5万人が訪れ、210億円相当の経済効果を見込んでいたが、オンライン開催となったことで落胆も広がっている。
トランプ大統領としては、現地入りして集会を開くことで、そうした不満の受け皿となり、支持を獲得したい狙い。
（FNNプライムオンライン8月18日掲載。元記事はこちら）
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