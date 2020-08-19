各地で高温注意情報 熱中症警戒 酷暑は21日まで
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19日も西日本を中心に40度に迫る危険な暑さが続く。
連日の猛暑で疲れがたまっているため、引き続き熱中症に厳重な警戒が必要。
強い日差しの影響で、19日も列島各地は朝から暑くなり、午前11時までの最高気温は、愛媛・西予市で37.1度、大分・豊後大野市で35.8度など、すでに猛暑日となっている。
午後は西日本を中心に危険な暑さで、予想最高気温は、大分・日田市で39度、京都市や熊本市などで38度と、体温を超えるような暑さとなる見込み。
東京都心も34度まで上がる予想。
最高気温35度以上の猛暑日が観測史上初めて6日連続で200地点を超える可能性があり、北海道から沖縄の広い範囲に高温注意情報が発表されている。
1日を通してこまめな水分補給や室内温度の調整などを行い、十分な熱中症対策を心がける必要がある。
この猛烈な暑さは21日まで続くが、週末は雨が降る影響で猛暑が和らぐ予想。
23日は、福島や東京で9月並みの涼しさとなる見込み。
（FNNプライムオンライン8月19日掲載。元記事はこちら）
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