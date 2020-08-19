“密会”報道を野党追及　説明避け「答え控える」

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週刊誌で“密会”を繰り返していたとの疑惑が報じられた橋本厚生労働副大臣と自見政務官は19日、国会で野党の追及を受けたが、2人はそろって、「答えを控える」と事実関係の説明を避けた。

無所属・小川淳也衆院議員「極めて不謹慎・不適切ではないか。お2人は、どういう関係にあるんですか。お2人は、交際しているんですか?」

橋本岳厚労副大臣「個別の週刊誌の報道につきましては、お答えを差し控えます」

自見英子厚労政務官「個別の週刊誌の報道については、お答えを差し控えさせていただきます」

小川淳也衆院議員「(週刊誌報道の中の発言で)自見政務官との結婚について、『神のみぞ知る』とはどういう意味か?」

橋本厚労副大臣「未来のことだから、私はなんとも申し上げようがない、そういう意味だ」

両氏の事務所は、共にこの疑惑を否定している。

（FNNプライムオンライン8月19日掲載。元記事はこちら）

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