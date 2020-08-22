新型コロナ 国内の感染者6万人超　東京 新たに258人感染

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21日は、全国で新たに1,033人が新型コロナウイルスに感染したことが確認され、国内の累計の感染者数が6万人を超えた。

東京都では、新たに258人の感染が確認され、濃厚接触者は99人、感染経路不明は159人だった。

家庭内感染が58人と全体のおよそ4分の1を占めていて、若い世代が職場で感染し、家庭内に持ち込むケースが多いとみられている。

一方、新たに90人の感染が確認された愛知県は、8月6日に出されていた県独自の緊急事態宣言を、「一定の効果があった」として、予定通り24日に解除する方針を明らかにした。

そのほか、大阪府で166人、福岡県で87人など、21日は、全国で新たに1,033人の感染が確認され、感染者の累計は6万978人となった。

（FNNプライムオンライン8月22日掲載。元記事はこちら）

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