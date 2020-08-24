栃木・足利市 子牛の窃盗被害相次ぐ 同一犯か
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栃木・足利市で、子牛が盗まれる被害が相次いでいる。
防犯カメラが犯行の瞬間を捉えた。
暗闇の中、子牛の足を持ち、盗みだす3人組。
子牛は逆さづりになっている。
足利市羽刈町の牧場の牛舎で23日、経営者が飼育中の子牛3頭が盗まれていることに気づき、警察に通報した。
2020年6月にも、同じ牛舎で、子牛2頭が盗まれる被害があった。
子牛は、いずれも生後2週間から1カ月程度の食肉用で、取引価格は、30万から100万円ほどだという。
牛牧場の経営者は「“またか”と“まさか”ですよね。悔しいですね」と話した。
8月初めには、同じ足利市の野田町でも子牛1頭が盗まれていて、警察は、同一犯による連続窃盗の可能性があるとみて、3人組の行方を捜している。
（FNNプライムオンライン8月24日掲載。元記事はこちら）
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