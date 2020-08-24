24日東京株式市場終値 終始小動きの展開 65円21銭高の2万2985円51銭
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24日の東京株式市場は、先週末21日より、65円21銭高い、2万2,985円51銭で取引を終えた。
24日の取引について、水戸証券 投資情報部長・門馬且康氏の解説です。
週明けの日経平均株価は、小幅安でスタートした。
先週末の米国株式市場では、S&P500とナスダックが最高値を更新したが、一部の投資家が夏休みで参加者が少ない中、日経平均株価は2万3,000円を挟み、模様眺めムードの強い展開となった。
後場になっても大きな手がかり材料には乏しく、結局、日経平均株価は、2万2,985円51銭の65円21銭高。
24日は、終始小動きの展開となった。
今週は、週末のジャクソンホール経済シンポジウムが注目されそう。
日本時間27日午後10時10分より、パウエル議長が金融政策の枠組み見直しで講演すると報じられており、28日の東京市場に影響がある点に注意したいところ。
（FNNプライムオンライン8月24日掲載。元記事はこちら）
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