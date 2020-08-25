安倍首相「追加の検査」で再び病院に 連続在職日数は歴代最長
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2週連続となった病院入りに、臆測が広がっている。
安倍首相は24日、東京・信濃町の慶応大学病院で先週に続き、検査を受けた。
健康不安説が広がる中、安倍首相は記者団に対し、「追加的な検査を行いました。体調管理に万全を期して、これからもまた、仕事に頑張りたい」と述べた。
ただ、検査の結果については、「またお話をさせていただきたい」と述べるにとどめた。
一方、安倍首相は、2012年の第2次政権発足以来の連続在職日数が24日で2,799日となり、大叔父にあたる佐藤栄作元首相を抜いて、歴代1位となった。
安倍首相「(この7年8カ月)、国民の皆さまにお約束した政策を実行するため、結果を出すため、1日1日、日々全身全霊を傾けてきた」
さらに、安倍首相は、「これまでの国政選挙で、力強い支持をいただいた国民の皆さまのおかげだ」と語った。
（FNNプライムオンライン8月25日掲載。元記事はこちら）
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