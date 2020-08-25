トランプ大統領を正式指名　共和党大会で演説

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11月のアメリカ大統領選挙に向けた共和党の全国大会が始まり、再選を目指すトランプ大統領が、党の候補として正式に指名された。

共和党大会は24日、ノースカロライナ州で4日間の日程で始まり、各州などから集まった336人の代議員が、投票でトランプ大統領を正式に大統領候補に指名した。

また、ペンス副大統領は、副大統領候補に指名された。

これを受けて、トランプ大統領は党大会の会場を訪れて演説し、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、オンライン形式で行われた民主党大会との違いを印象付けた。

トランプ大統領「われわれは勝利しなければならない。アメリカ史上、最も重要な選挙だ」

トランプ大統領は党大会最終日の27日、ホワイトハウスで指名受諾演説を行う予定。

（FNNプライムオンライン8月25日掲載。元記事はこちら

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