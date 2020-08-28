「あと4年 トランプ大統領が必要」 ペンス氏が指名受諾演説
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トランプ大統領の再選支持を訴えた。
ペンス副大統領「アメリカを立て直すために必要な選択肢は明らかだ。あと4年間、トランプ大統領が必要だ」
アメリカ大統領選挙に向けた共和党全国党大会3日目の26日、副大統領候補に指名されたペンス副大統領は、指名受諾演説でトランプ大統領の再選支持を訴えた。
また、自身が陣頭指揮にあたった新型コロナウイルス対策で、ワクチン開発を急ぐ考えを示した。
外交面については、「トランプ大統領は中国に立ち向かった」と述べ、対中強硬姿勢を強調する一方、民主党の大統領候補バイデン氏について、「中国共産党の応援団だ」と非難した。
党大会最終日の27日は、トランプ大統領が大統領候補の指名受諾演説を行う。
（FNNプライムオンライン8月28日掲載。元記事はこちら）
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