菅官房長官が出馬表明 16日に首相指名選挙
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安倍首相の後継を決める自民党総裁選挙は、岸田政調会長、石破元幹事長に続き、菅官房長官が2日、正式に出馬を表明した。
菅官房長官「安倍総裁が、全身全霊を傾けて進めてこられた取り組みをしっかり継承し、さらに前に進めるために、私の持てるすべての力を尽くす覚悟であります」
菅氏は、出馬について、「総理が辞意を表明したあとに、熟慮に熟慮を重ねた結果として判断した」と述べた。
コロナ対策や「アベノミクス」など、安倍政権の政策の継承を強調する菅氏は、拉致問題について、北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)委員長と「条件をつけずに会って、活路を切り開いていきたい」と表明した。
新総裁は14日に選出され、16日に国会で首相に指名される見通し。
（FNNプライムオンライン9月2日掲載。元記事はこちら）
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