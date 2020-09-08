コンビニ 一部店舗で休業続く　九州・中国・四国など

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台風10号の影響で、大手コンビニエンスストア3社が、およそ4,200店舗で休業し、携帯電話は一部地域でつながりにくい状態が続いている。

セブン-イレブンは、九州7県と四国4県などで、およそ2,000店舗が休業している(全店舗の約5割、8日午前9時現在)。

ファミリーマートは九州7県と沖縄県で、およそ1,000店舗(全店舗の約6割、7日午後3時現在)、ローソンは九州7県と沖縄県などで、およそ1,200店舗がそれぞれ休業となっている(全店舗の約6割、8日午前8時現在)。

一方、携帯電話では、NTTドコモが九州7県などの一部で(8日午前9時現在)、KDDIは九州7県の一部(8日午前10時現在)、ソフトバンクは九州5県(大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、8日午前7時現在)と、山口県、高知県の一部でつながりにくい状態となっている。

（FNNプライムオンライン9月8日掲載。元記事はこちら）

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