合流新党 代表に枝野幸男氏選出 党名は「立憲民主党」
Newsfrom Japan政治・外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
立憲民主党と国民民主党などが合流して結成する新党の代表に、立憲民主党の枝野代表が選出された。
代表選挙は、新党に参加する国会議員149人が投票し、枝野氏が107票、国民民主党の泉政調会長が42票を獲得し、枝野氏が新党の代表に選出された。
また、新党の名前も、投票で「立憲民主党」に決まった。
合流新党「立憲民主党」・枝野幸男新代表「国民とともに、国民のために戦う新しい立憲民主党。ともに前へと進んでいこうではありませんか」
枝野氏は15日の結党大会で代表に就任するが、会見で人事について、「白紙だ。奇をてらうことはしない」と述べた。
また、枝野氏は陣営の会合で、「私の頭は当選発表の瞬間から総選挙闘争モードに入っている」と強調した。
（FNNプライムオンライン9月11日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]