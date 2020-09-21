藤井二冠「封じ手」2200万円超 九州豪雨の救援金に
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藤井聡太二冠の「封じ手」をめぐるネットオークションが締め切られ、最高入札額は3通あわせて2,200万円を超えた。
日本将棋連盟は、藤井二冠が最年少二冠を達成した「王位戦七番勝負」の封じ手3通を、20日午後9時までネットオークション「ヤフオク!」に出品していたが、このうち藤井二冠が「王位」を獲得した第4局の封じ手は、入札が766件にのぼり、最高入札額は1,500万円だった。
また、第2局は550万1,000円、第3局は200万1,000円が最高入札額で、3通あわせて2,250万2,000円となった。
今後、入金がない場合などは次点の入札者に変更となる。
日本将棋連盟は、実費を除き、九州豪雨の被災地に救援金として寄付する。
（FNNプライムオンライン9月21日掲載。元記事はこちら）
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