菅首相 小池都知事と初会談　バッハ会長と電話会談も

政治・外交 東京2020

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菅首相は23日午後、就任後初めて、東京都の小池知事と会談した。

菅首相「よろしくお願いします」
小池都知事「グータッチでもしますか」

新型コロナウイルス対策をめぐる対立が指摘されてきた両者だが、23日は、お互いに深々と頭を下げ、新型コロナ対策、東京オリンピック・パラリンピックの開催、行政のデジタル化の3点で連携を確認した。

小池都知事「国と都が連携していくことで、国益、そして都民の利便性などに資するという点では、考え方が一致していると思う」

さらに、菅首相は23日午後、IOC(国際オリンピック委員会)のバッハ会長と電話で会談し、コロナ対策に万全を期しつつ、2021年の東京大会をしっかりと開催し、成功させるよう取り組む方針で一致した。

（FNNプライムオンライン9月23日掲載。元記事はこちら

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