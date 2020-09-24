臨時国会は「10月下旬以降」 与野党会談
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菅内閣が発足して、初めての論戦の場となる秋の臨時国会をめぐり、自民党は野党側に対し、10月下旬以降に召集する意向を伝えた。
10月23日か26日に召集する方向で調整されている。
与野党の国会対策の責任者が会談し、自民党の森山国対委員長は、立憲民主党の安住国対委員長に、臨時国会を10月下旬以降に召集する意向を伝えた。
立憲民主党・安住国対委員長「臨時国会の召集については、(与党は)10月20日前はありませんと、ですから、召集はもう10月下旬ということになると思います」
政府与党は、10月23日か26日に召集する方向で調整している。
政府与野党の間では、年内の衆議院解散・総選挙の臆測があるだけに、臨時国会の召集時期は、今後の政局の焦点の1つで、安住氏は「議論をしないまま、解散することはないのではないか」と語った。
（FNNプライムオンライン9月24日掲載。元記事はこちら）
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