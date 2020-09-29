NTTがドコモ完全子会社化 携帯値下げ「余力出てくる」
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NTTは、NTTドコモを完全子会社化すると、29日午後の会見で発表した。
経営を効率化することで、競争力を高めたい考え。
NTTはドコモに対し、TOB(株式公開買い付け)を実施し、2020年度内にドコモを完全子会社化する。
買い付け総額は、4.3兆円にのぼる。
また、会見の中で、「NTTコミュニケーションズ」と「NTTコムウェア」をドコモに移管することを検討していると明らかにした。
また、携帯料金の値下げについて、NTTの澤田社長は、今回の子会社化で「余力が出てくる」と述べた。
NTT・澤田社長「これをやることでドコモは強くなる。財務基盤も強くなり、値下げ余力は出てくる。モバイル中心の事業領域をさらに拡大し、社会の期待やニーズにトータルで応えられる存在へと変革が必要」
NTTは、グループで連携することで意思決定を迅速にし、厳しい競争環境にあるドコモの収益性などを高めたい考え。
また、財務基盤の強化により、かねて政府が推し進める携帯料金の値下げに対応する方針。
（FNNプライムオンライン9月29日掲載。元記事はこちら）
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