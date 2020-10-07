国会で追及 学術会議“任命問題”
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菅首相が、日本学術会議が推薦した会員候補6人の任命を拒否したことを、野党が国会で追及した。
立憲民主党・柚木議員「なぜ任命拒否されたのか、理由をぜひ、明確にお答えください」
内閣府・三ツ林副大臣「選考過程については、人事に関することであり、お答えを差し控えたいと思います」
立憲民主党・柚木議員「人事の話だから答えられない。それじゃあ逃げられませんよ」
内閣府・三ツ林副大臣「人事に関することであり、お答えを差し控えたいと思います」
政府側は、任命拒否の理由について、その説明は避けたうえで、「学術会議法の解釈を変更したものではない」と強調した。
一方、自民党の下村政調会長は、学術会議の活動内容に疑問を呈し、会議のあり方を検討するチームを立ち上げると表明した。
（FNNプライムオンライン10月7日掲載。元記事はこちら）
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