「GoToイベント」にUSJ “2割引”チケット30日発売
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GoToイベント第1弾は、「USJ」。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、政府の需要喚起策「GoToイベント」を利用した2割引きのチケットを30日から販売すると発表した。
GoToイベントのチケット販売は国内最初となる。
対象は11月4日以降、年内に使える1日入場券で、平日の大人は7,800円が6,240円に、子どもは5,400円が4,320円に割引される。
年間パスポートは対象外となる。
総務省の家計調査によると、8月の全国の遊園地の入場・乗り物代は、前の年に比べて7割以上落ち込んでいた。
GoToイベントの対象は、映画館や音楽コンサート、動物園、スポーツ試合観戦などで、順次、割引チケットの販売が始まる予定。
（FNNプライムオンライン10月29日掲載。元記事はこちら）
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