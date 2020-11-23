全国で2168人感染 大阪で過去最多 国内死者2000人に
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22日に確認された新型コロナウイルスへの感染者は、2,168人だった。
東京都内では、新たに391人の感染が確認され、比較的少ない傾向にある日曜日としては過去最多。
大阪府では、過去最多となる490人の感染が確認され、東京都の感染者数を上回り、全国で最多となった。
北海道では、245人の感染が確認され、旭川厚生病院では新たにクラスターが発生し、職員と患者28人の感染が確認され、この病院での感染者は29人となった。
このほか、兵庫県では過去2番目となる139人、愛媛県では過去最多となる23人の感染が確認された。
また、チャーター機・クルーズ船を含む死者数は、全国で2,000人となった。
（FNNプライムオンライン11月23日掲載。元記事はこちら）
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