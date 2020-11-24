人の往来 11月中に再開　コロナ後初 日中外相会談

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茂木外相は、中国の王毅国務委員兼外相と東京都内で会談し、日中両国の人の往来を11月中に再開させることで一致した。

茂木外相「共に責任ある大国として、コロナ対策、気候変動、貿易投資など、国際社会が直面する重要課題に取り組み、貢献していく必要があります」

新型コロナウイルスの感染拡大後、日中の外相が対面で会談するのは初めてで、王毅外相は、会談の冒頭、「中国の感染症対策が最も肝心な時期にいただいた日本の支持と支援に対し、感謝を申し上げたい」と述べた。

そして、両国の駐在員など長期滞在者に加え、出張など短期で滞在する日本と中国のビジネス関係者の往来を11月中に再開させることで合意した。

また、日中の間の懸案についても話し合われ、茂木外相が、尖閣諸島周辺への中国公船の侵入などについて、中国側に前向きな行動を強く求めたのに対し、王毅外相は、「中国の主権を守る」と主張する一方、「事態を複雑化させることは回避すべきだ」との考えを示した。

王毅外相は25日夕方、菅首相と会談する予定。

（FNNプライムオンライン11月24日掲載。元記事はこちら）

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