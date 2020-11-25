鳥インフル検出 約9万羽殺処分 福岡県で初めて
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福岡・宗像市の養鶏場で、「高病原性鳥インフルエンザ」の疑いがあるニワトリが見つかった。
福岡県内での発生は、初めて。
福岡県によると、24日、宗像市の養鶏場から「ニワトリが相次いで死んだ」と保健衛生所に連絡があった。
県が死んだニワトリを検査したところ、「H5亜型」の鳥インフルエンザウイルスが検出され、致死率の高い高病原性の疑いが強いことが確認された。
県は、25日朝から養鶏場で飼育されていたすべてのニワトリ、およそ9万3,500羽の殺処分を始めている。
また、養鶏場から半径3km以内をニワトリや卵の移動を禁止する「移動制限区域」に、半径10km以内を区域外への出荷を禁止する「搬出制限区域」に指定している。
福岡県内で、鳥インフルエンザが発生するのは初めて。
（FNNプライムオンライン11月25日掲載。元記事はこちら）
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