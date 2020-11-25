東京都 28日から時短要請へ 「GoToイート」「都民割」も一時停止
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東京都は、11月28日から20日間、酒類を提供する飲食店などに午後10時までの時短営業を要請し、応じた店には最大40万円の協力金を支給する方針を固めた。
関係者によると、都は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、11月28日から20日間、酒類を提供する飲食店やカラオケ店に、午後10時までの営業時間短縮を要請する方針。
応じた店には1日2万円、最大40万円の協力金を支給するという。
また、「GoToイート」は、11月27日から3週間、都民が都内を旅行する際の割引「もっとTokyo」は、11月28日から20日間停止するという。
小池知事はこのあと、対策本部会議を開き、25日午後5時から臨時会見で説明することにしている。
（FNNプライムオンライン11月25日掲載。元記事はこちら）
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