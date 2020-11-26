五輪成功へ 日中協力確認 尖閣諸島など対応求める
Newsfrom Japan政治・外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
菅首相は25日、中国の王毅国務委員兼外相と会談し、2021年夏の東京と2022年冬の北京、両オリンピック・パラリンピックの成功に向けた協力を確認した。
菅首相「両国の安定した関係は、日中両国のみならず、地域、国際社会にとっても重要であり、ともに責任を果たしていきたい」
会談で菅首相は、尖閣諸島周辺での中国の動きなど、海洋・安全保障問題や日本産食品に対する輸入規制について、中国側の前向きな対応を強く求めた。
さらに、香港情勢について日本側の懸念を伝えた。
一方、拉致問題では中国側の協力を求めた。
そして両氏は、2021年夏の東京と2022年冬の北京、両オリンピック・パラリンピック成功のために協力していくことを確認した。
（FNNプライムオンライン11月26日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]