五輪成功へ 日中協力確認　尖閣諸島など対応求める

政治・外交

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菅首相は25日、中国の王毅国務委員兼外相と会談し、2021年夏の東京と2022年冬の北京、両オリンピック・パラリンピックの成功に向けた協力を確認した。

菅首相「両国の安定した関係は、日中両国のみならず、地域、国際社会にとっても重要であり、ともに責任を果たしていきたい」

会談で菅首相は、尖閣諸島周辺での中国の動きなど、海洋・安全保障問題や日本産食品に対する輸入規制について、中国側の前向きな対応を強く求めた。

さらに、香港情勢について日本側の懸念を伝えた。

一方、拉致問題では中国側の協力を求めた。

そして両氏は、2021年夏の東京と2022年冬の北京、両オリンピック・パラリンピック成功のために協力していくことを確認した。

（FNNプライムオンライン11月26日掲載。元記事はこちら

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