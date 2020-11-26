札幌市 接待ともなう飲食店に休業要請 集中対策期間延長へ
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北海道は、新型コロナウイルスの対策として、札幌市内全域で、新たに接待をともなう飲食店への休業を要請し、およそ60万円の支援金を支払う方針。
鈴木直道北海道知事「感染拡大防止と社会経済活動の両立のバランスを取りながらやってきたが、感染拡大防止の力を強めざるを得ない」
北海道と経済団体などは、26日午前11時からオンラインで会議を開き、新型コロナウイルスの感染対策について、意見交換している。
北海道は26日、集中対策期間を12月11日まで、2週間延長することを決定する。
対策を強化するため、新たに札幌市内全域で、接待をともなう飲食店に休業を要請し、応じた店舗には、およそ60万円の支援金を支払う方向で調整している。
また市民には、要請に応じない店の利用を控えるよう呼びかけることにしている。
（FNNプライムオンライン11月26日掲載。元記事はこちら）
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