【速報】「東京などへの移動自粛を」　愛知・大村知事が要請

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26日午後3時半すぎ、愛知県の大村知事が会見を行い、東京などへの不要不急の移動を自粛するよう県民に訴えた。

26日、愛知県では、新たに198人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。

26日午後3時半すぎ、愛知県の大村知事が会見を行い、県民に対して、首都圏・大阪府・北海道への不要不急の移動を控えて、自覚を持って行動してほしいと訴えた。

また、名古屋市内の一部のエリアで、酒類を提供する飲食店に対し、営業時間を午後9時までに短縮するよう要請することも明らかにした。

期間は、11月29日から12月18日までとし、応じた店には、最大40万円の協力金を支払うとしている。

（FNNプライムオンライン11月26日掲載。元記事はこちら

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