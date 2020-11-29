議会開設130年式典ご出席 両陛下と眞子さま
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天皇皇后両陛下と秋篠宮家の長女・眞子さまは、国会議事堂で開かれた議会開設130年の記念式典に出席された。
29日午前10時半すぎ、両陛下は、国会議事堂の中央玄関に到着された。
明治23年(1890年)に、第1回帝国議会の開院式が行われてから130年の節目の29日、参議院本会議場で記念式典が催された。
式典には、眞子さまも出席され、陛下はおことばの中で、新型コロナウイルスの感染拡大が続く状況に言及された。
天皇陛下「国内外の諸情勢に思いを致すとき、国会が、国権の最高機関として、国の繁栄と世界の平和のために果たすべき責務は、ますます重要になってきていると思います」
また議場では、菅首相など三権の長も出席し、祝辞を述べた。
（FNNプライムオンライン11月29日掲載。元記事はこちら）
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