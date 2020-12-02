「1日の死者」41人 過去最多　重症者も9日連続で更新

Newsfrom Japan





新型コロナウイルスの感染者で1日、死亡が発表されたのは全国で41人だった。

1日の死者数としては過去最多となる。

東京都では1日、新たに372人の感染が確認されたほか、5人が亡くなった。

また、北海道では新たに206人の感染が確認されたほか、死者数の発表はこれまでで最も多い14人にのぼった。

このほか、大阪府で318人、栃木県で過去最多となる26人など、1日は全国で2,029人の感染が確認され、国内での累計の感染者数が15万人を超えた。

また、死亡が発表されたのは全国で41人で、1日の死者数としては過去最多となった。

全国の重症者数は1日の午前0時時点で493人で、9日連続で過去最多となっている。

（FNNプライムオンライン12月2日掲載。元記事はこちら）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]