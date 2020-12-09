新型コロナ死亡・重症 過去最多に　看護官らが旭川市の病院に到着 医療ひっ迫で

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新型コロナウイルスで8日、全国で亡くなった人は47人。

一日として過去最多だった。

また、8日時点の全国の重症者は536人と、こちらも過去最多となり、医療体制のひっ迫への危機感が高まっている。

こうした中、相次いでクラスターが発生した北海道・旭川市の病院などに、9日朝、自衛隊の看護官らが派遣された。

午前8時ごろ、北海道・旭川市の吉田病院に自衛隊の看護官ら5人が入った。

吉田病院では8日まで、患者と職員など195人が感染する大規模なクラスターが起きている。

また、入所者ら45人の感染が判明している、障害者施設の北海道療育園にも、午前9時ごろ、自衛隊看護官ら5人が到着した。

入院患者の体調管理や、医師の診療の補助にあたるという。

派遣期間は2週間程度。

旭川市では8日、過去最多となる50人の感染が判明していて、医療体制のひっ迫が続いている。

一方、北海道は集中対策期間を、年明けの2021年1月15日まで延長する方向で調整している。

接待をともなう飲食店への休業要請などは、12月25日までとする方針。

（FNNプライムオンライン12月9日掲載。元記事はこちら）

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