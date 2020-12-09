新型コロナ 北海道 死者16人で過去最多　自衛隊看護官ら支援開始

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北海道では9日、新たに197人の新型コロナウイルス感染と、過去最多となる16人の死亡が確認された。

医療体制がひっ迫する中、陸上自衛隊の看護官らが到着し、支援活動を本格的に始めた。

9日朝、旭川市の吉田病院に、自衛隊の看護官ら5人が入った。

吉田病院では、患者と職員など197人が感染する大規模なクラスターが起きている。

また、入所者ら60人の感染が判明している、障害者施設の「北海道療育園」にも自衛隊看護官ら5人が到着した。

入院患者の体調管理や、医師の診療の補助にあたるという。

派遣期間は2週間程度。

北海道では9日、新型コロナウイルスの感染者が新たに197人確認され、過去最多となる16人の死亡が確認されている。

（FNNプライムオンライン12月9日掲載。元記事はこちら）

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